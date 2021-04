Na semana passada, Portugal estava com uma média diária de novos casos por milhão a sete dias de 41,02 e hoje aumenta para

58,27, mas sem oscilação significativa em relação ao resto dos países, o mais afetado dos quais continua a ser o Uruguai (que continua no topo da tabela, com 1.105 novos casos por milhão), seguido do Bahrein (641,84), Suécia (625,36), Chipre (618,47), Turquia (613,11), Sérvia (515,18), Estónia (514,23), Polónia (513,69), Hungria (505,63) e França (495,58).

A média da União Europeia desce de 363,4 na segunda-feira passada para 310,26 e a média diária mundial aumenta de 75,8 para 86,55 casos por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

Quanto à média diária de mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal desceu na última semana de 0,59 para 0,52, na União Europeia subiu-se de 5,46 para 5,75 e no mundo de 1,27 para 1,52.

No cimo da lista dos países com mais mortes por milhão de habitantes nos últimos sete dias, a Hungria continua o pior neste indicador, descendo ligeiramente de 25,77 para 25,17, seguida da Bósnia e Herzegovina (23,64 para 23,33), Macedónia do Norte (que sobe de 18,77 para 19,45), Bulgária (18,07 para 17,04) e Uruguai (14,85).

Portugal é o 11.º país com mais casos de infeção por milhão de habitantes desde o início da pandemia entre as nações com mais de um milhão de habitantes, numa lista encimada pela República Checa, com 147.557 casos.

Quanto ao total de mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes desde o início da pandemia, Portugal passa de 12.º para 14.º país, com 1.658 óbitos, numa lista também encabeçada pela República Checa, com 2.596 mortes.

No que toca à vacinação, Portugal surge em 28.º lugar entre os países com mais de um milhão de habitantes, com doses administradas a 21,58% da população, avançando a um ritmo diário de 0,41% nos últimos sete dias.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.937.355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.918 pessoas dos 827.765 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.