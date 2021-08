Desde segunda-feira passada, a média diária de novos casos em Portugal desceu ligeiramente de 225. Entre a União Europeia (UE), a Irlanda tem a média diária de novos casos por milhão de habitantes mais alta (362), seguida de Chipre (312), Grécia (304), Estónia (273) e França (268).

No espaço europeu, apesar de não ser membro da UE, o Reino Unido apresenta uma das médias diárias mais altas, com 501 novos casos por milhão de habitantes.

A média europeia para este indicador situa-se em 142 - uma ligeira redução em relação aos 149 da semana passada -, enquanto a média mundial está em 82, descendo dos 84 da passada segunda-feira.

Os números mais baixos de novos casos diários encontram-se a leste: Polónia com média diária por milhão de habitantes de cinco, Hungria de 13, Eslováquia e República Checa de 17.

No resto do mundo, entre os países com mais de um milhão de habitantes, a Geórgia apresenta a maior média diária de novos casos por milhão (1.020), seguida de Israel (992), Kosovo (987) e Cuba (721).

Quanto à média de mortes diárias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal sobe um lugar na lista dos países da UE, situando-se no sétimo lugar, com 1,15 neste indicador.

A Bulgária, com média de 5,3 mortes por dia, é o país em pior situação neste indicador, seguindo-se Grécia (3,17), Lituânia (2,76), Espanha (2,64), Chipre (2,57) e França (2,19).

A média de novas mortes diárias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes na União Europeia está em 1,1, enquanto no mundo se situa em 1,26.

A nível mundial, pior no indicador de média diária de mortes por milhão de habitantes estão a Geórgia (17,2), Macedónia do Norte (13,7) Tunísia (9,96), Sri Lanka (8,47), Kosovo (9,68) Macedónia do Norte (7,95) e Sri Lanka (9,36).

Quanto à média de mortes diárias por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal passa de quinto para oitavo país da UE neste indicador, com uma média de 1,08, descendo ligeiramente de 1,33 na passada segunda-feira.

Chipre (4,34) e Bulgária (2,69) estão no topo desta lista, seguidos da Grécia (2,19), Espanha (2,04), Malta (1,94), Lituânia (1,89) e França (1,27) com a média da União Europeia em 0,77 e a mundial em 1,27.

A covid-19 provocou pelo menos 4.500.620 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,34 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.721 pessoas e foram contabilizados 1.034.947 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.