Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.330 mortes associadas à COVID-19 e 30.788 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Em relação a ontem, registaram-se mais 14 óbitos (subida de 1,1%) e mais 165 infetados (crescimento de 0,5%).

Ao todo há já 17.822 casos de recuperação, mais 273 que ontem.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 744 óbitos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (322), Centro (233) e Algarve (15). Pelo menos uma morte foi registada no Alentejo. Há 15 mortes contabilizadas nos Açores. Na Madeira não há óbitos registados.

Em todo o território nacional, há 531 doentes internados, menos cinco do que no domingo, e 72 em unidades de cuidados intensivos, menos seis que ontem.

Pelo menos 1.899 pessoas aguardam resultado laboratorial e 26.449 estão em vigilância pelas autoridades. Desde 1 de janeiro registaram-se 311.223 casos suspeitos, sendo que 278.536 não se confirmaram.

Imagem do boletim da DGS

Das mortes registadas no documento de hoje disponibilizado pela DGS, 898 tinham mais de 80 anos, 258 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 118 entre os 60 e 69 anos, 41 entre 50 e 59, 15 entre os 40 os 49 e um homem entre os 20 e os 29 anos.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, com 16.699 casos, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (9.567), da região Centro (3.683), do Algarve (361) e do Alentejo (253). Nos Açores, existem 135 casos confirmados e na Madeira 90.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus, com 2.182 casos, seguido de Vila Nova de Gaia (1.552), Porto (1.347), Matosinhos (1.269), Braga (1.209), Sintra (1.078), Gondomar (1.077), Maia (940), Valongo (755), Ovar (652) e Coimbra (575).

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (5.145), seguida da faixa é a dos 40 aos 49 anos (5.185), e das pessoas com mais de 80 anos, em que há 4.431 casos.

Há 4.572 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 3.957 entre os 20 e os 29 anos, 3.409 entre os 60 e 69 anos e 2.501 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista ainda 585 casos de crianças até aos nove anos e 1.003 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com o boletim, 40% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 12% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 91% dos casos confirmados.

Imagem do boletim da DGS

Segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde, 177 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 137 de França, 88 do Reino Unido, 48 dos Emirados Árabes Unidos, 45 da Suíça, 32 de Andorra, 30 do Brasil, 29 de Itália, 24 dos Estados Unidos, 19 dos Países Baixos, 18 da Argentina, 15 da Austrália, 13 da Alemanha e também 10 na Bélgica.

O boletim dá ainda conta de oito casos da Áustria, seis do Canadá e quatro de Cabo Verde, quatro do Egito, quatro da Índia e também quatro da Indonésia.

Há ainda três casos importados de Angola, Guatemala, Israel, Irlanda e Tailândia. Há dois casos importados da África do Sul, Chile, Cuba, Jamaica, Luxemburgo, Malta, México, Paquistão e Suécia.

Foram importados um caso da Alemanha e Áustria, outro da Alemanha e Irlanda e ainda um de Andorra e Espanha. Há igualmente registo de um caso importado de países como Arábia Saudita, Azerbaijão, China, Dinamarca, Irão, Japão, Maldivas, Marrocos, Noruega, Polónia, Qatar, República Checa, Singapura, Turquia, Ucrânia e Venezuela.

Imagem do boletim da DGS

Portugal entrou às 00:00 de 3 de maio em situação de calamidade, depois de ter estado em três períodos consecutivos em estado de emergência que vigoraram desde 18 de março.

Com a situação de calamidade, vigora um “dever cívico de recolhimento domiciliário” para a população em geral, independentemente da idade ou de uma pessoa apresentar fatores de risco, em vez do “dever geral de recolhimento” e do “dever especial de proteção” para determinados grupos, como acontecia no estado de emergência.

Um mapa desenvolvido pelo CERENA do Instituto Superior Técnico

A COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.