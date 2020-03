A instituição de ensino superior pretende desta forma contribuir para “suprir nos próximos dias as limitações de 'stock' identificadas pela ULS do Nordeste, como divulgou hoje, em comunicado.

O IPB dá ainda conta de que, “prevendo que a necessidade se mantenha, já está a trabalhar na aquisição de mais reagentes para poder manter esta produção, de acordo com a evolução da situação”.

“Desde o início que o Instituto Politécnico de Bragança tem mantido o contacto permanente com a Unidade Local de Saúde do Nordeste com o objetivo de apoiar todas as necessidades que possam ser respondidas pelas valências disponíveis na academia”, refere.

De acordo com o politécnico, “foi nessa relação de diálogo constante que a ULS procurou o apoio para a preparação de gel desinfetante pela dificuldade em encontrar este produto no mercado”.

Por parte do IPB foi feito um levantamento imediato das disponibilidades de material nas diferentes escolas e organizada uma equipa com diferentes técnicos, docentes e investigadores.

“De acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde para a preparação deste produto, conseguiram um primeiro lote de 130 litros de desinfetante para uso exclusivo dos profissionais de saúde da ULS”, indicou.

O IPB refere ainda que “é parceiro ativo no apoio à Unidade Local de Saúde do Nordeste desde logo na dispensa de equipamentos de proteção individual, equipamento médico específico para o combate à pandemia, agora com a produção de desinfetante e outras que se venham a demonstrar necessárias”.