Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 111.100 mortes e 3.456.652 casos, México com 58.481 mortes (537.031 casos), Índia com 53.866 mortes (2.836.925 casos) e Reino Unido com 41.397 mortes (321.098 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que lamenta mais mortos em relação à sua população, com 86 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (81), Espanha (62), Reino Unido (61) e Itália (59).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 84.895 casos (sete novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 79.745 recuperações.

A Europa totalizou 211.775 mortes (3.617.078 casos), a América Latina e as Caraíbas 249.475 mortes (6.412.017 casos), Estados Unidos e Canadá 182.276 mortes (5.653.583 casos), Ásia 83.886 mortes (4.241.726 casos), Médio Oriente 33.388 mortes (1.366.405 casos), África 26.622 mortes (1.148.455 casos) e Oceânia 496 mortes (26.580 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Portugal, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), contabiliza 1.786 mortos associados à COVID-19 em 54.701 casos confirmados de infeção.