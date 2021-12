Mais de 264.784.370 infeções com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença da covid-19, foram diagnosticadas no mesmo período, segundo o balanço da AFP, feito até às 11:00 de hoje com base em fontes oficiais.

No sábado, foram registadas oficialmente mais 6.343 mortes e 520.383 infeções em todo o mundo.

Os países com mais mortes confirmadas nas últimas 24 horas foram Índia (2.796), Rússia (1.206) e Estados Unidos (500).

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia, tanto em número de mortos como de infeções, com 788.204 óbitos e 49.051.150 de casos, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Seguem-se Brasil (615.570 mortes e 22.138.247 infeções), Índia (473.326 mortos e 34.633.255 de casos), México (295.155 mortos e 3.900.293 de casos) e Rússia (281.278 mortos e 9.801.613 de casos).

Já os países com maior número de mortos em relação à suas populações são Peru (611 óbitos por 100 mil habitantes), Bulgária (414), Bósnia (387), Montenegro (370), Macedónia do Norte (366), Hungria (364) e República Checa (314).

Em termos de regiões, América Latina e Caraíbas totalizaram até hoje 1.543.788 de mortes e 46.790.078 de infeções; Europa 1.541.363 de mortes (86.308.716 de casos); Ásia 904.687 mortes (57.426.756 de casos); Estados Unidos e Canadá 817.961 mortes (50.853.509 de casos); África 223.393 mortes (8.723.088 de casos); Médio Oriente 215.318 mortes (14.364.584 de casos); Oceania 3.341 mortes (317.640 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.