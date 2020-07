Pelo menos 8.150.900 pessoas conseguiram curar-se da doença, em 196 países e territórios desde o início da pandemia, de acordo com dados da AFP, às 12:00.

Na segunda-feira, foram registados 4.323 novos óbitos e 212.052 novos casos em todo o mundo. Os países com o maior número de novos mortos registados na segunda-feira foram o Brasil (632), a Índia (587) e nos Estados Unidos (435).

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em número de mortos como em casos, com 140.909 mortos em 3.830.121 casos registados, segundo a contagem da Universidade John Hopkins, que indica que neste país pelo menos 1.160.087 pessoas já foram consideradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 80.120 mortos em 2.118.646 casos, o Reino Unido, com 45.312 mortos (295.372 casos), o México, com 39.485 mortos (349.396 casos), e a Itália, com 35.058 mortos em 244.624 casos.

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que concentra um maior número de mortos em relação à sua população, com 85 mortos por cada 100 mil habitantes, seguida pelo Reino Unido (67), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (56).

A China, sem contabilizar os territórios de Macau e Hong Kong, declarou oficialmente 83.693 casos (11 novos entre segunda-feira e hoje), dos quais 4.634 mortos (0 novos) e 78.817 curados.