O efeito total da pandemia de covid-19 está projectado para resultar em 13 milhões de casamentos adicionais de crianças.

O relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) sobre a situação da população mundial em 2020 é lançado hoje com o título “Against my will: defying the practices that harm women and girls and undermine equality (Contra a minha vontade: desafiar práticas que magoam as mulheres e meninas e prejudicam a igualdade).

Em Portugal, o relatório será apresentado ao início da tarde de hoje pela embaixadora de Boa Vontade do FNUAP, Catarina Furtado, e pela diretora do escritório do fundo em Genebra, Mónica Ferro.