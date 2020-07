A Polícia de Segurança Pública serve na região do Nordeste Transmontano as maiores cidades - Bragança e Mirandela -, onde os níveis de criminalidade continuam a ser apontados como baixos, mas onde também a PSP teve de se adaptar à nova realidade imposta pelo novo coronavírus, como realçou o comandante distrital, José Neto.

A própria cerimónia de comemoração do aniversário foi “atípica”, sem convidados do exterior e com os 23 agentes condecorados a recolherem por si as medalhas, sem a presença de familiares.

As novas exigências à atuação policial começaram por ser realçadas no discurso que o diretor nacional, Magina da Silva, enviou ao efetivo de Bragança e que o comandante distrital, José Neto, também evidenciou, em declarações à comunicação social, no final da cerimónia.

Desde o início da pandemia que a vivência complicada se materializa desde logo na entrada ao serviço com o higienizar as viaturas, rádios, equipamentos, a colocação obrigatória da viseira, os agentes estarem próximos, mas respeitando o distanciamento físico uns dos outros.

“O próprio contacto com o cidadão, que muitas vezes se aproxima de nós enquanto vítima e não pode haver aquela relação empática, tudo isto alterou rotinas”, acrescentou o comandante.