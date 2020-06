"Posso-lhe, aliás, deixar o comunicado emitido sobre a Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo sobre os terminais portuários e aeroportuários da região de Lisboa que atestam as suas condições de perfeita segurança e funcionamento", acrescentou.

Dirigindo-se ao primeiro-ministro, André Silva retorquiu: "Não respondeu no que diz respeita à prevenção à entrada no nosso país através de meio aéreo".

Em seguida, o deputado do PAN interrogou o primeiro-ministro sobre os projetos turísticos na península de Troia e na Comporta, "em zonas especiais de conservação, com ecossistemas únicos que integram espécies prioritárias", criticando a autorização para a sua construção.

Na resposta, referindo-se ao projeto "Conjunto Turístico na Praia", António Costa disse ter informação de que "não está em conformidade com a declaração de impacto ambiental, pelo que não merece aprovação - é o que decorre das decisões do Ministério do Ambiente".

Por outro lado, André Silva propôs que o financiamento público da TAP seja condicionado a "contrapartidas de desempenho ambiental", mas o primeiro-ministro contrapôs que "a TAP é a segunda maior exportadora do país" e "uma companhia que é essencial para o país" que por isso terá o apoio do Estado.

No início deste frente a frente, o porta-voz do PAN assinalou a ida de António Costa ao Campo Pequeno na segunda-feira para assistir ao espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", aproveitando para reafirmar a posição do seu partido contra as touradas.

"Queria partilhar consigo que tive uma visão do futuro: no Campo Pequeno, lá dentro Cultura, cá fora os tauromáquicos algemados. Que maravilha", exclamou André Silva.

A pandemia de COVID-19, doença provocada por um novo coronavírus detetado em dezembro do ano passado no centro da China, atingiu 196 países e territórios e já fez mais de 380 mil mortos a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP.

Em Portugal, os primeiros casos foram confirmados no dia 02 de março e morreram 1.447 pessoas num total de 33.261 contabilizadas como infetadas, com 20.079 doentes considerados recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).