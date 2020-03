À entrada, depois de cumpridas as medidas de segurança, funcionárias e visitantes são devem utilizar gel com álcool para desinfetar as mãos e, a seguir, uma técnica de saúde procede ao rastreio com uma câmara térmica para aferir a temperatura de cada um.

O procedimento é similar ao que acontece na sala de desembarque do aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda.

Angola, que não registou caso positivo do Covid-19, desenvolveu planos de contingência e medidas de controlo nos principais pontos de entrada do país e decretou, a partir de 03 de março, a proibição da entrada de cidadãos estrangeiros oriundos da China, centro da epidemia de Covid-19, Coreia do Sul, Irão, Itália, Nigéria, Egito e Argélia, países com casos autóctones ou registados do novo coronavírus.

No entanto, na quarta-feira passada, as autoridades angolanas decidiram retirar a lista de proibição a Nigéria, Argélia e Egito por reportarem apenas um caso.

A epidemia de Covid-19, que começou na China, pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 4.000 mortos e infetou cerca de 114 mil pessoas.

Em África, o número de casos de infeção subiu para 105 em 11 países, sete dos quais na África subsaariana: África do Sul, Argélia, Burkina Faso, Camarões, Egito, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Senegal, Tunísia e Togo.