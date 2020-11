Numa publicação na rede social Facebook, a autarquia de Paços de Ferreira anunciou na quarta-feira que o hospital de campanha, com capacidade até 50 camas, vai ser ativado na segunda-feira.

“Foi ontem [terça-feira] formalizada a sua ativação por parte da Comissão Distrital de Proteção Civil, posteriormente validada pelo Sr. Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro”, explica o município.

Este equipamento servirá de retaguarda ao Hospital Padre Américo (Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa) ao garantir a assistência a cidadãos infetados com o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Paços de Ferreira, a par de Lousada e Felgueiras, foram os primeiros concelhos do país a ficar semiconfinados na segunda vaga da pandemia.

Nestes municípios do distrito do Porto, o Governo decretou, a partir de 23 de outubro, o dever de permanência no domicílio, a proibição de quaisquer celebrações e eventos com mais de cinco pessoas (salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar), bem como a obrigatoriedade de os estabelecimentos encerrarem às 22:00, com algumas exceções.

Segundo um relatório da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), a que a Lusa teve acesso na segunda-feira, 16 concelhos da região Norte registaram, entre a primeira e segunda semana de novembro, uma diminuição do número de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2.

Paços de Ferreira foi o concelho que registou uma maior redução, sendo que o número de novos casos passou de 1.202 na primeira semana de novembro para 798 na segunda semana.

Apesar da diminuição do número de casos, Paços de Ferreira registou, segundo os dados divulgados na segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde, mais de três mil casos de infeção por 100 mil habitantes.

Paços de Ferreira integra a lista dos 191 concelhos abrangidos pelas medidas mais restritivas do Governo devido ao Estado de Emergência iniciado a 09 de novembro têm mais de 240 casos de infeção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Este critério foi definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, havendo uma exceção para surtos localizados em concelhos de baixa densidade.

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos, foi implementado o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00, e a partir das 13:00 aos fins de semana.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.632 pessoas dos 236.015 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.