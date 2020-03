O município de Ovar ficou esta tarde sujeito a "quarentena geográfica" após decisão da Autoridade de Saúde Regional do Centro de encerrar todos os estabelecimentos desse concelho do distrito de Aveiro e limitar a movimentação de pessoas no território.

Nem autarquia nem Autoridade Regional de Saúde estiveram disponíveis para comentar a decisão, mas a página oficial da câmara municipal na rede social Facebook tem já visível o ofício assinado por João Pedro Carvalho Pimentel, Delegado de Saúde Regional do Centro e, por inerência, diretor do Departamento de Saúde Pública dessa Administração Regional de Saúde. "Determino o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem como a limitação de movimentação de pessoas de e para o concelho de Ovar", lê-se no documento, que vigora até 04 de abril. Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra. O mesmo responsável atribui a medida "ao perigo para a Saúde Pública, nomeadamente ao risco de contágio de Covid-19" e espera que essa quarentena geográfica ajude à "contenção" da doença, numa fase em que, segundo fonte da autarquia, há já "cerca de 30 pessoas infectadas" no território e esse entrou numa fase de contaminação comunitária. O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180.000 pessoas, das quais mais de 7.000 morreram e 75.000 recuperaram. O surto começou em dezembro na China, que regista a maioria dos casos, e espalhou-se entretanto por mais de 145 países e territórios. Na Europa há mais 67.000 infetados e pelo menos 2.684 mortos, a maioria dos quais em Itália, Espanha e França. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país. Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos. Há ainda a assinalar mais 4.030 casos suspeitos até hoje, dos quais 323 aguardam resultado laboratorial. Do total de cidadãos infetados em Portugal, três recuperaram. O país está em estado de alerta desde sexta-feira, tendo o Governo colocado os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. Continuar a ler Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link. Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo. Como se transmite um coronavírus? Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.