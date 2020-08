“As regras não estão encerradas. A DGS está a analisar o evento como aquilo que é: Um evento de massas. É uma análise de muito pormenor, que permita que o evento possa decorrer com as regras em vigor e que permitam a segurança de quem for ao evento”, afirmou a diretora-geral da Saúde.

Na conferência de imprensa de atualização sobre a pandemia, Graça Freitas vincou a responsabilidade do Partido Comunista Português (PCP) em assegurar o cumprimento das normas de prevenção da propagação do coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19, venham a ser estabelecidas para o evento, agendado para os dias 04, 05 e 06 de setembro, no Seixal.

“Nesta questão da segurança, além das regras, há uma grande responsabilidade da entidade promotora em fazer cumprir e observar em cada momento as regras que forem acordadas. Ainda não está encerrado, mas é um processo de negociação em que iremos chegar a um acordo”, frisou.

Confrontada também com a realização neste fim de semana de um concerto em Fafe que juntou milhares de pessoas, a diretora-geral da Saúde foi taxativa na manifestação de “preocupação” pelos riscos de expansão de casos de COVID-19 associados à concentração destas pessoas.