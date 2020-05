Num cenário de combate à pandemia da covid-19, o responsável pela Ordem dos Enfermeiros nos Açores referiu que estes profissionais, apesar do seu esforço, “levam para casa os extra pagos apenas a 50%”, num cenário em que “a base salarial é de 1.201 euros”, havendo bases “ainda mais baixas” em instituições.

Na maioria dos lares dos Açores os salários “são mais baixos do que a base salarial”.

No caso específico do combate à covid-19, o “grande desafio é o combate do nível de ansiedade dos enfermeiros” - além de terem de se adaptar ao combate ao vírus, existe o “medo real de infetar a família” e o “excesso de carga horária” de 12 horas por dia, “muitas vezes seis ou sete dias seguidos”.

No âmbito do Dia Internacional do Enfermeiro, Pedro Soares afirmou que existe um “desinteresse e desinvestimento nestes profissionais, nomeadamente nas condições de segurança no seu dia-a-dia, nos equipamentos de trabalho, no seu reposicionamento a nível de carreira com um real reconhecimento remuneratório”.

Para o responsável, hoje, ”passado pouco tempo, aqueles de memória curta, os mesmos que criticavam veemente os enfermeiros e a sua justa chamada de atenção, são os mesmos que batem palmas e se sentem muito emocionados com a resposta que esta classe profissional deu, colocando-se na única linha que separa a covid-19 das populações", num "exemplo de responsabilidade, sentido de dever, civismo, entrega, esforço e solidariedade”.

Desde o início do surto foram confirmados 145 casos da covid-19 nos Açores, 40 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 83 recuperações (53 em São Miguel, 11 na Terceira, sete no Pico, seis em São Jorge, três na Graciosa e três no Faial) e 16 mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (107), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

Atualmente há quatro ilhas sem casos ativos: Flores, Corvo e Santa Maria, que nunca registaram casos, e Terceira, em que todos os infetados já recuperaram.

Em Portugal, morreram 1.163 pessoas das 27.913 confirmadas como infetadas, e há 3.013 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.