“A consignação do IRS tem sido há muitos anos fundamental para as atividades desenvolvidas pelo terceiro setor [associações e entidades sem fins lucrativos] e, para nós, é a primeira fonte de financiamento”, disse à Lusa Rosária Jorge, da Operação Nariz Vermelho (ONV), lamentando que a maioria da população portuguesa não use esta possibilidade de ajudar os mais desfavorecidos, apesar de não ter qualquer custo.

Segundo a responsável, 61% dos portugueses não fazem a consignação de 0,5% do IRS, “desperdiçando a oportunidade de apoiar as causas em que acredita”.

No caso da ONV, a consignação do IRS tem um peso de cerca de um terço no orçamento anual da entidade, correspondendo a entre 400 mil a 500 mil euros anuais, revelou Rosária Jorge, acrescentando que, graças às ações de sensibilização, as verbas disponíveis têm subido de ano para ano.

“Sabemos que há dois momentos mais fortes na entrega do IRS, que são as duas ou três primeiras semanas, e as duas ou três últimas semanas. Como ainda falta mais de um mês para terminar o prazo de entrega deste ano [que decorre entre 01 de abril e 30 de junho], este apelo não vem tarde”, sublinhou.