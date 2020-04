O porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, afirmou que a organização vai estar “em contacto com várias empresas de redes sociais” e acrescentou que algumas delas estão ativamente a tentar detetar as fontes de desinformação e a suspender as contas de pessoas que publicam informações “completamente erradas e perigosas”.

Dujarric disse ainda que a ONU reconhece que o equilíbrio entre liberdade de expressão e desinformação é delicado e que esse é “um ‘jogo’ que é praticado diariamente em todo o mundo, mesmo nas democracias mais livres”.

“O que faremos é divulgar informação com base científica, que nos ajudará como comunidade global a combater o vírus. As redes sociais e organizações de notícias tomam essas decisões a toda a hora, mas acho que é importante que todos façamos o que pudermos para combater a proliferação de desinformação perigosa no combate ao vírus”, concluiu o porta-voz da ONU.

O secretário-geral da ONU lamentou na terça-feira que num momento que deveria pertencer “à ciência e à solidariedade” se espalhem conselhos prejudiciais à saúde, assim como “mentiras e teorias da conspiração”, e apelou ao mundo para “unir-se também contra esta doença”.