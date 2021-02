Na véspera do Dia Mundial do Doente Oncológico, que o CHBV vai assinalar com a distribuição de flores e mensagens aos doentes, a administração explicou a transferência para o Hospital de Águeda com o objetivo de manter o doente oncológico em zonas “covid free”.

“A declaração da pandemia obrigou a ajustes na organização dos cuidados prestados ao doente oncológico do CHBV, com o objetivo de manter a segurança e a qualidade dos mesmos”, explica a administração do CHBV em comunicado.

De acordo com o comunicado, teve também início a consulta de enfermagem telefónica a todos os doentes, realizada na véspera dos procedimentos, “a fim de, através de um inquérito de controlo sintomático, garantir vindas seguras ao espaço hospitalar”.

“É de assinalar ainda que, em conformidade com as normas definidas pela Direção Geral de Saúde, todos os doentes, efetuam, previamente aos tratamentos, a realização do rastreio SARS-CoV-2”, acrescenta.

Entre 01 de março de 2020 e 03 de fevereiro de 2021, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga prestou cuidados a cerca de 600 doentes com cancro e realizou 4.400 sessões de quimioterapia, de acordo com os dados da instituição.

“Este ano, apesar das contingências a que a pandemia obriga, o hospital de dia de Oncologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, como habitualmente, vai prestar uma singela homenagem aos seus doentes, com a entrega de flores e mensagens de esperança”, salienta o comunicado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.