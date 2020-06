O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, anunciou hoje na conferencia de Imprensa de acompanhamento da pandemia que o painel que analisa a segurança de medicamentos concluiu que “não há razão para alterar o protocolo dos ensaios clínicos solidários e recomendou que continuem em todas as vertentes”.

Assim, os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina vão continuar no grupo de mais de 3.500 pacientes voluntários de 35 países.

Ghebreysus afirmou que a OMS vai continuar a “controlar a segurança” do uso do medicamento em doentes com COVID-19, bem com de outros usados nos ensaios clínicos.

A autorização para retomar o uso de hidroxicloroquina, um medicamento criado para combater a malária, vai ser comunicada aos investigadores responsáveis pelos ensaios clínicos.

No dia 25 de maio, o Comité Executivo tinha decidido suspender o uso de hidroxicloroquina depois de na revista científica The Lancet ter surgindo um estudo em que se observou mortalidade acrescida em doentes tratados com aquele medicamento.

A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, frisou que “neste momento, não há provas de que qualquer medicamento reduza a mortalidade em pacientes com COVID-19” e por isso “é uma prioridade urgente continuar os ensaios clínicos randomizados para obter essas provas tão rapidamente quanto possível”.

“A Organização Mundial de Saúde encoraja testes randomizados com diferentes medicamentos que possam reduzir a mortalidade e a gravidade da COVID-19”, acrescentou.