Há nesta manhã uma sensação de vazio entre as zonas de chegadas e de partidas. Os tapetes rolantes estão parados, as lojas estão fechadas e os voos estão suspensos entre hoje e segunda-feira, exceto as ligações de caráter humanitário, repatriamento de cidadãos e transporte de mercadorias.

A decisão de encerrar os aeroportos aos voos comerciais foi anunciada pelo Governo em 02 de abril, no âmbito do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, e a ANA – Aeroportos de Portugal diz-se empenhada em contribuir para “o esforço nacional de mitigação dos riscos”.

A concessionária dos aeroportos recorda que a operação do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado está suspensa desde o dia 30 de março, estando os embarques concentrados no Terminal 1.

“O Terminal 2 tem sido utilizado, unicamente, para voos especiais de apoio ao Serviço Nacional de Saúde e voos humanitários”, refere à Lusa.

Hoje, o tempo parece ter parado. O frenesim de passageiros a circular com malas, a entrar e a sair do aeroporto, fazem parte do imaginário. Os ecrãs com as longas listas de voos estão apagados, não há ‘check-in’ nem ‘check-out’, os terminais de bagagem estão suspensos.

Da área de movimento – onde as aeronaves aterram, descolam e se movimentam - avistam-se os aviões parados, quase todos alinhados. É uma imagem distorcida daquilo que os irmãos Wright criaram no início do século XX: agora, os aviões não voam.

Devido à paragem, a ANA reservou áreas dedicadas ao “estacionamento de contingência de longa duração” para as companhias aéreas baseadas em Portugal e outras que possam precisar.