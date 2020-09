Esses números podem também estar subestimados, já que os testes em nações devastadas pela guerra, como a Líbia e o Iémen, permanecem extremamente limitados.

O principal funcionário das Nações Unidas para a Líbia alertou, na quarta-feira, que a pandemia no país arrasado pela guerra parece estar a “sair do controlo”.

Os rebeldes Huthis do Iémen, que controlam a capital, Sanaa, e grande parte do norte, recusam-se a divulgar as estatísticas do vírus.

A nação mais atingida pelo vírus continua a ser o Irão, o primeiro a ser atingido por um surto na região. Mais de 21.900 pessoas morreram, com mais de 380.000 contágios e 328.000 recuperações.

Israel anunciou planos de impor bloqueios rígidos às cidades com grandes surtos, depois de reportar um relatório de 3.000 novos casos num único dia.