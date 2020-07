No comunicado divulgado hoje, com os mais recentes dados sobre a situação epidemiológica do concelho, a câmara municipal indicou que, ao final da tarde de quarta-feira, morreu uma idosa, de 94 anos, infetada com COVID-19 e que se encontrava no lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva (FMAIVPS).

Já na madrugada de hoje, acrescentou, morreu uma utente da mesma instituição, de 92 anos, que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

A presidente da sub-região de Évora da Ordem dos Médicos (OM) mostrou-se hoje preocupada com a qualidade dos cuidados médicos prestados no lar de Reguengos de Monsaraz, onde estão dezenas de idosos infetados com COVID-19.

O edifício onde funciona o lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) "não tem condições para ter doentes internados", afirmou Augusta Portas Pereira, em declarações à agência Lusa. Segundo a responsável, os utentes da instituição que testaram positivo para a COVID-19 encontram-se "em quartos com três e quatro camas e não há ventilação de ar", pelo que "os vírus circulam em ambiente fechado".

Augusta Portas Pereira lamentou, por outro lado, que a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo esteja a destacar médicos do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central para desempenharem funções no lar de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.