Nas últimas 24 horas, diz em comunicado a entidade, foram realizadas 454 análises nos dois laboratórios de referência dos Açores (São Miguel e Terceira), tendo sido diagnosticados três casos positivos de covid-19 na ilha de São Miguel, relativos a duas mulheres, com 56 e 84 anos, e um homem com 49.

Segundo a Autoridade Regional de Saúde, "um dos casos foi internado no domingo no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, proveniente do Lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, e os restantes encontravam-se em unidade hoteleira, estando a ser acompanhados pela delegação de saúde concelhia, encontrando-se em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos".

O comunicado regista ainda a ocorrência do “óbito de uma utente de 86 anos, internada no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada" e proveniente do lar do concelho do Nordeste, na ilha de São Miguel.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 131 casos, verificando-se 15 recuperados, sete óbitos e 109 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Oitenta e dois dos casos ativos registam-se em São Miguel, cinco na ilha Terceira, cinco na Graciosa, três em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

Portugal regista hoje 735 mortos associados à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 20.863 infetados (mais 657), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da Autoridade Regional de Saúde dos Açores têm por vezes sido diferentes dos anunciados para a região pela DGS, mas a entidade açoriana realça que os números a registar são os seus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou quase 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo e matou pelo menos 165.216 pessoas. Pelo menos 537.700 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.