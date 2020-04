A partir do início da semana, “o município de Gouveia, em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho, irá proceder à distribuição dos ‘kits’ covid-19, compostos por máscaras cirúrgicas e folhetos informativos de utilização, por todas as casas habitadas do concelho, com o objetivo de sensibilizar a população para a utilização destes equipamentos de proteção individual”, refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

A medida é justificada pelas orientações da Direção-Geral da Saúde, “que recomendam a utilização de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados e com um elevado número de pessoas (como supermercados, farmácias, lojas e transportes públicos)”.

Segundo a nota, a distribuição dos ‘kits’ de proteção à população acontece no âmbito “daquilo que já foi feito com todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social e Associações Humanitárias de Bombeiros do concelho de Gouveia”, no distrito da Guarda, a quem a Câmara Municipal entregou máscaras, luvas, viseiras e desinfetantes.