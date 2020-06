"Um dos doentes que foi transferido terá falecido numa outra unidade de saúde e, portanto, há um óbito lamentar", adiantou Marta Temido, quando questionada sobre o estado dos doentes que foram detetados com covid-19 no Serviço de Hematologia do IPO de Lisboa.

O doente sofria de “doença avançada e múltiplas complicações prévias”, informou hoje o IPO de Lisboa. Em comunicado, a instituição adianta que outro doente com COVID-19, que tinha sido diagnosticado com pneumonia, foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos, “para maior vigilância, atendendo à avaliação clínica”.

O IPO informou na quarta-feira que oito profissionais e 12 doentes internados no Serviço de Hematologia tinham diagnosticados com COVID-19 e que os pacientes foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Hoje, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou, citando dados do IPO, que os testes que foram feitos para este foco detetaram 13 profissionais e 17 doentes com COVID-19, perfazendo um total de 30.

Contudo, frisou, apesar do número de casos, "a situação está controlada".