O doente infetado com covid-19 do Instituto Português de Oncologia (IPO) que morreu num hospital de Lisboa sofria de “doença avançada e múltiplas complicações prévias”, informou hoje a instituição.

Em comunicado, o IPO de Lisboa adianta que outro doente com COVID-19, que tinha sido diagnosticado com pneumonia, foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos, “para maior vigilância, atendendo à avaliação clínica”.

Na quarta-feira, o IPO informou que oito profissionais e 12 doentes internados no Serviço de Hematologia no IPO de Lisboa tinham diagnosticados com covid-19.

Na sequência do rastreio em curso, o IPO detetou nas últimas 48 horas a presença de infeção em mais cinco profissionais (três enfermeiros e dois assistentes operacionais) e em cinco doentes internados.

No total, foram identificados até ao momento 13 casos de infeção em profissionais (médicos, enfermeiros e assistentes operacionais) e 17 em doentes, adianta.

Segundo o instituto, “os doentes internados e com infeção foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde, onde estão a ser acompanhados por equipas especializadas, em estreita articulação com o Serviço de Hematologia do IPO Lisboa”.

Os doentes com resultados negativos permanecem internados no IPO, “onde têm acesso aos cuidados de que necessitam, com todas as condições de segurança”, assegura.