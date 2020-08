A cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número de infeções ativas, com 904, seguida da província de Nampula, com 249, Maputo província, com 242, sendo que as restantes regiões seguem com menos de 200 casos ativos.

Moçambique já testou um total de 87.565 casos suspeitos e foram rastreadas pouco mais de 1,8 milhões de pessoas, desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e a Guiné Equatorial em número de casos. Angola regista 96 mortos e 2.171 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 4.926 casos), Cabo Verde (37 mortos e 3.509 casos), Guiné-Bissau (34 mortos e 2.205 casos), Moçambique (21 mortos e 3.440 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 891 casos).