As vítimas mortais tinham idades entre 45 e 76 anos. Os óbitos foram declarados nos últimos três dias, referiu o ministério numa nota de atualização de dados sobre a pandemia.

Segundo o documento, o número de casos diários anunciado hoje é o maior já registado no país, desde 22 de março, quando foi anunciado o primeiro infetado em Moçambique.

“O anterior máximo de novas infeções diárias para a covid-19 era de 1.275 casos diagnosticados, registado no dia 29 de janeiro de 2021”, referiu o ministério.

O país sobe o total acumulado de óbitos para 923 e o de casos para 82.346, 87% dos quais recuperados da doença e 251 internados.

Um total de 618.556 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus foram testados em Moçambique, 4.594 dos quais nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.987.613 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.