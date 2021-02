O vice-provedor da Misericórdia de Ribeira de Pena, Joaquim Pinto, disse à agência Lusa que o surto “está controlado” e explicou que em 16 de janeiro apareceram as primeiras pessoas com sintomas na instituição.

Segundo o responsável, num total de 40 utentes, a Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) contabiliza hoje 32 utentes positivos ao novo coronavírus, dois já recuperados e cinco negativos.

O responsável lamentou ainda o óbito de um utente com 94 anos, na terça-feira, que estava hospitalizado e tinha outros problemas associados.

Entre os profissionais, acrescentou, nove estão positivos e em isolamento e outros nove encontram-se em quarentena.

Espalhados pelas diversas valências, a instituição do distrito de Vila Real possui cerca de 100 funcionários.

Joaquim Pinto referiu que os utentes “estão bem e não apresentam sintomas” e que todos se encontram em isolamento, em alas covid e não covid-19.

Adiantou que a situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde, a quem diariamente são reportados os dados, bem como à Segurança Social.

O responsável apontou o trabalho feito ao longo dos últimos meses, com a aplicação de rigorosas medidas de prevenção, lamentando o surto e que este tenha surgido já depois da vacinação.

Neste momento, referiu, a Misericórdia aguarda orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a segunda toma da vacina contra a covid-19.

A Câmara de Ribeira de Pena está a acompanhar a situação e a colaborar com a Misericórdia, disponibilizando oito funcionários para apoiar a instituição.

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila Real contabiliza 13 surtos ativos em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e ERPI do distrito, e apontou “maiores preocupações” com os surtos nas misericórdias de Boticas, Murça e Ribeira de Pena.

Em Murça, no último ponto de situação realizado sábado, a Santa Casa da Misericórdia informou que havia 12 casos positivos para o novo coronavírus na ERPI, estando três hospitalizados.

Havia ainda dois óbitos e 31 trabalhadores positivos, estando um hospitalizado.

Também no distrito transmontano, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Com Deficiência Mental (APPACDM) de Vila Real - Sabrosa disse que, depois de ter tomado conhecimento da existência de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 em dois colaboradores, procedeu de imediato à testagem dos utentes do Lar de Apoio e do Lar Residencial de Sabrosa, bem como dos trabalhadores que estiveram em contacto com os casos positivos.

Foram realizados 44 testes, tendo sido detetados quatro colaboradores e quatro utentes positivos e um inconclusivo.

Em Portugal, morreram 13.017 pessoas dos 731.861 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.