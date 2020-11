Desde o início da pandemia, o número de óbitos subiu para 105.459 e o de casos para 1.100.683.

Com estes números, o México continua a ser o 11.º país com mais contágios e o quarto com mais mortes, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O México tem quase 820 mortes de covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca como o oitavo país com mais mortes em proporção com sua população.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.444.426 mortos resultantes de mais de 61,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.