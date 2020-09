O México registou 560 mortos e 4.446 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 77.163 e o de casos para 738.163, de acordo com as autoridades.

As autoridades admitiram que há uma subnotificação do número de casos e óbitos. As autoridades estimam que o número de mortos pode, neste momento, já ter superado 90.000. O México ocupa o quarto lugar no mundo em número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia. A doença é a quarta principal causa de morte no México, logo abaixo de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) Ao contrário de outros países, o México ainda não superou a primeira onda da doença, mas os dados oficiais apontaram para uma queda de infeções ao longo de oito semanas. A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.