O acesso à profilaxia contra o VIH/sida (PrEP) sofreu “um revés” com a pandemia porque “muitas das pessoas que estavam em risco acrescido de infeção durante o período do confinamento deixaram de estar e, portanto, deixaram de ter necessidade de ter acesso à PrEP”, disse Isabel Aldir durante uma audição na comissão parlamentar de Saúde, a pedido do Bloco de Esquerda.

“Mas é internacionalmente reconhecido que a pandemia trouxe na questão da PrEP um prejuízo que estamos todos a tentar ver o quão grande foi”, adiantou a médica infeciologista em resposta a uma pergunta do deputado do BE Moisés Ferreira.

O deputado questionou qual foi o impacto da pandemia no acesso à PrEP, nomeadamente se “aumentou o tempo de espera” e se há pessoas que possam ter contraído a infeção porque não tiveram acesso ao medicamento.

Segundo Isabel Aldir, essa avaliação está agora a ser iniciada em Portugal com o apoio Fórum Nacional para a Sociedade Civil para o VIH/Sida, Tuberculose e Hepatites Virais, “sendo que à partida as consultas e as pessoas que estavam a fazer PrEP mantiveram-se a fazer, não se iniciaram foi maioritariamente novas consultas”.

“Também aqui temos agora, provavelmente, de acelerar para recuperar este atraso”, sublinhou.

O deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite avançou que o Hospital Santa Maria, em Lisboa, anunciou que “não vai aceitar novas pessoas para iniciar em breve” o tratamento.