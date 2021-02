De acordo com os números hoje divulgados, os dois principais hospitais da margem sul do Tejo, comparativamente com o dia anterior, têm menos 18 doentes internados e menos três em cuidados intensivos.

No HGO há hoje um total de 228 doentes covid internados, 27 em cuidados intensivos, e no HSB 180 internados, 16 dos quais em cuidados intensivos.

Os dois hospitais continuam a apelar à população para, em caso de doença, contactar primeiro os médicos de família nos Centros de Saúde e só recorrer ao hospital em situações mais graves e urgentes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.