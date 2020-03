O trabalho, publicado na revista científica Lancet, foi conduzido por investigadores da Universidade Nacional de Singapura, tendo por base a população do território, situado no sudeste asiático.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

De acordo com a informação hoje divulgada, trata-se do primeiro estudo do género, feito com simulações de vários cenários possíveis relativamente à propagação da doença que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

"O primeiro estudo de modelação deste tipo em Singapura indica que a quarentena de pessoas infetadas com o novo coronavírus e seus familiares, o encerramento de escolas mais a quarentena e o distanciamento do local de trabalho, juntamente com a quarentena, nesta ordem, são eficazes na redução do número de casos de covid-19 , com a combinação dos três procedimentos a revelar-se mais eficaz na redução de casos", lê-se no documento que acompanha a divulgação do estudo.

Os autores do estudo investigaram os resultados potenciais de três cenários de propagação da infeção: baixo contágio, moderado ou provável e elevado.

O trabalho foi desenvolvido com algumas limitações, dada a falta de informação que ainda persiste sobre a covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), tendo sido usado um modelo baseado no vírus que causa a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês).

"Todos os cenários de intervenção foram mais eficazes na redução de casos do que nenhuma intervenção", afirma-se no documento.

Os cientistas alertam que apesar da vigilância e do isolamento elevado de indivíduos suspeitos de terem contraído covid-19, "o risco é contínuo". O número de casos continua a aumentar em Singapura.