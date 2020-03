A Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Farmacêuticos "têm recebido vários contactos que demonstram a generosidade da nossa sociedade civil, com vontade de concretização de donativos de cidadãos anónimos, empresários e empresas, que pretendem fazer uma oferta total dos produtos", informa a Ordem dos Médicos em comunicado.

De equipamentos de proteção individual, a refeições e alojamentos temporários para profissionais de saúde, várias são as ofertas.

As três ordens profissionais decidiram juntar-se e criar uma plataforma comum onde podem ser registadas todas as propostas recebidas e que pode ser consultada em https://www.ordemdosmedicos.pt/donativos/lista-donativos.php. A plataforma será de acesso livre e poderá ser consultada a partir dossites das três ordens, para que quem precisa de um apoio tenha acesso direto aos dados de quem tem algo com que contribuir.

O principal objetivo das estruturas representativas dos três grupos profissionais é serem agentes positivos e ativos no combate ao COVID-19.

"Este não é o momento de apontar responsabilidades a este ou àquele organismo. Não é o momento de referir que a capacidade de resposta do SNS está comprometida por anos e anos de desinvestimento. Estamos numa altura em que o país precisa de todos e que conta com os profissionais de saúde – sejam médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou outros profissionais – para ajudarem Portugal a recuperar um rumo e a ter esperança", sintetiza o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, a propósito do lançamento da plataforma.

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, destaca o carácter solidário da iniciativa. "Os portugueses já manifestaram profunda consideração pela árdua tarefa que os profissionais de saúde estão a enfrentar todos os dias. Temos sido alvo de inúmeras demonstrações de apoio, de ofertas de ajuda, de vários quadrantes. Cabe-nos também apoiar, na retaguarda, a ação dos nossos colegas. Proporcionar-lhes todas as condições para que possam ajudar todos os portugueses nesta altura tão difícil", sublinha a representante dos farmacêuticos.