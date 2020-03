A iniciativa, segundo um comunicado da SRCOM, está a ser desenvolvida em conjunto com o município de Coimbra, tendo já sido contactadas várias outras instituições para aderirem.

"O primeiro alojamento a aderir a esta iniciativa é o Sapienta Boutique Hotel em Coimbra, onde estão disponíveis 21 quartos", informa a Ordem, numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o presidente do SRCOM, Carlos Cortes, citado no comunicado, "há médicos a dormir no hospital e, tendo em conta o espírito de missão e de entrega em que todos estão envolvidos, é urgente encontrar respostas de contenção da infeção".

"Temos de encontrar, de forma solidária e prudente, todas as ações de auxílio a quem está a lutar contra esta pandemia. Estamos, em conjunto, a enfrentar uma realidade que nos desafia a encontrar respostas urgentes para esta situação dramática", sublinha.

Carlos Cortes considera que, "nesta crise, os profissionais de saúde, que estão na linha da frente, precisam de apoio para enfrentar esta ameaça infecciosa".

"É imperativo, neste contexto de exceção, encontrar soluções de alojamento temporário e de maior restrição social e familiar para evitar mais correntes de contágio", disse.

De acordo com a SRCOM, o município de Coimbra está, "desde a primeira hora, a ajudar neste momento crítico", estando a ser contactadas outras câmaras municipais para replicar a iniciativa em vários distritos da região Centro.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram, duas delas em Portugal.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na terça-feira o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

