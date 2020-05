Na sequência da publicação da resolução de Conselho Ministros que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença covid-19, a DGPC diz que está "a trabalhar em conjunto quer com os diretores dos museus, monumentos e palácios, quer com as autoridades de saúde fixando normas e recomendações orientadoras a aplicar a todos os espaços para a criação das as condições necessárias para a reabertura", no dia 18 de maio, data em que se assinala o Dia Internacional dos Museus.

Portugal entrou no domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

Portugal contabiliza 1.105 mortos das 26.715 pessoas confirmadas como infetadas, e há 2.258 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.