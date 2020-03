No final de uma segunda reunião de mais de quatro horas para avaliar a situação epidemiológica em Portugal devido à covid-19, uma iniciativa do Governo que reúne poderes políticos, parceiros sociais e especialistas, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre quais os termos de uma eventual renovação do estado de emergência.

"O conteúdo específico do decreto de renovação é prematuro estar a antecipar, mas por natureza, viu-se isso há 15 dias, trata-se de definir um quadro dentro do qual o Governo deve ter os mais amplos poderes, um quadro preventivo e que acompanha o esforço dos portugueses", enfatizou.

Depois, lembrou o chefe de Estado, "as medidas específicas, mais gerais ou mais concretas, são essencialmente da competência do Governo".

"Tudo tem o seu momento. Não vamos agora antecipar aquilo que vai acontecer", disse apenas.

Questionado sobre o pico da pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ser "muito importante saber se há ou não a confirmação do ritmo que parece ser o de crescimento de casos nestes últimos dias".