Em nota enviada à imprensa, a Autoridade de Saúde Regional informa que "foi diagnosticado um caso positivo de covid-19 na ilha de São Miguel, de acordo com as análises realizadas na Unidade de Genética e Patologia Molecular do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada".

Este caso positivo refere-se a um homem de 39 anos que "apresenta situação clínica estável e está, de momento, no domicílio", de acordo com o mesmo comunicado.

"À semelhança do procedimento realizado no laboratório da ilha Terceira, este primeiro teste positivo e cinco testes negativos já realizados no laboratório da ilha de São Miguel, que iniciou quinta-feira este tipo de diagnóstico, serão sujeitos a contra-análise no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa", acrescenta.

Até à data, foram detetados nos Açores 25 casos positivos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo seis na ilha Terceira, três no Faial, sete em São Jorge, seis em São Miguel e três no Pico.