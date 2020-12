“Trata-se de pacientes do sexo masculino, de 38 e 40 anos, ambos de nacionalidade moçambicana e que evoluíram para óbito após o agravamento dos seus estados de saúde durante o período de internamento em unidades hospitalares da Cidade de Maputo”, refere-se na nota de atualização de dados do Ministério da Saúde distribuída hoje à comunicação social.

No mesmo dia, as autoridades anunciaram mais 103 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, subindo o total de casos registados no país para 18.265, dos quais 17.952 são de transmissão local e 313 casos são importados.

O país contabiliza um total de 16.119 (88%) pessoas dadas como recuperadas da infeção.

Do total de 1.981 casos ativos em Moçambique, a cidade de Maputo, capital do país, tem 1.433, o maior número.

Moçambique testou cumulativamente 266.841 casos suspeitos de infeção, desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.756.060 mortos resultantes de mais de 80,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 62.366 mortos confirmados e mais de 2,6 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.