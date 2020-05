A seguir aos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália com 28.884 mortos em 210.717 casos, o Reino Unido com 28.446 mortos (186.599 casos), a Espanha com 25.264 mortos (217.466 casos) e a França com 24.895 mortos (168.693 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia se iniciou no final de dezembro, conta oficialmente com 82.877 casos (dois novos entre sábado e domingo), incluindo 4.633 mortos (0 novas) e 77.713 recuperações.

A Europa totalizava no domingo, às 19:00 TMG, 143.535 mortos em 1.546.197 casos, os Estados Unidos e o Canadá 70.908 mortos (1.207.361 casos), a América Latina e as Caraíbas 13.180 mortos (248.359 casos), a Ásia 9.089 mortos (239.921 casos), o Médio Oriente 6.951 mortos (185.142 casos), a África 1.791 mortos (44.122 casos) e a Oceânia 122 mortos (8.125 casos).

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes, e de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).