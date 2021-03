Segundo o sexto relatório do processo de vacinação, que passou a incluir os dados dos Açores e da Madeira, 471.204 pessoas já receberam as duas tomas da vacina contra o novo coronavírus, o que equivale a 05% da população, 107.681 das quais na última semana.

Ao todo, 942.825 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, mais 79.357 em relação ao último relatório, o que representa 09% da população, indica a DGS.

Por grupos etários, 30% das pessoas com mais de 80 anos (205.399) já têm a vacinação completa, enquanto 61% (415.341) já receberam a primeira dose da vacina.

No grupo entre os 50 e 64 anos, 4% (80.799) já receberam as duas tomas e 10% (211.588) já tomaram a primeira dose, enquanto na faixa entre os 65 e 79 anos 03% (41.529) têm a vacinação completa e 06% (97.230) foram vacinados com a primeira dose.

De acordo com os dados da DGS, 04% das pessoas entre os 25 e os 49 anos (132.387) também já receberam as duas tomas e 06% (200.568) já viram ser administrada a primeira dose.

No total, Portugal recebeu 1.713.540 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 1.462.079 doses.

Por regiões, já foram administradas no Norte 449.858 vacinas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (440.279), o Centro (310.964), o Alentejo (97.249), o Algarve (51.051), a Madeira (40.582) e os Açores (22.221).

Sobre os Açores, o relatório refere que foi identificado pela entidade responsável nesta região autónoma um atraso entre as vacinas administradas e o seu registo, pelo que os indicadores apresentados poderão estar subestimados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.794 pessoas dos 818.212 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.