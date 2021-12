No dia 10 de março houve também 22 mortos por covid-19 e, em 06 de fevereiro, foram registadas 6.132 infeções com o vírus que causa a doença.

Segundo o boletim diário da DGS divulgado hoje, estão internadas 879 pessoas com covid-19 (menos 23 do que na sexta-feira), das quais 130 em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (1.775), seguindo-se Lisboa e a Vale do Tejo (1.699 casos) e zona Centro (1.474).

Das 22 mortes, sete ocorreram na região Norte, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, quatro no Algarve e duas na Madeira.

Por idades, uma das pessoas que morreram tinha entre 50 e 59 anos, quatro tinham entre 60 e 69, oito tinham entre 70 e 79 e nove tinham mais de 80.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.055 do total de 18.514 mortos por covid-19 em Portugal desde o início da pandemia), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.983) e entre os 60 e os 69 anos (1.690).

Há agora 58.833 casos ativos de covid-19 (mais 2.394 menos do que na sexta-feira) e recuperaram da doença 3.233 pessoas, o que aumenta o total nacional recuperados para 1.085.654.

Em relação a sexta-feira, as autoridades de saúde têm mais 2.725 contactos em vigilância, totalizando 74.755.

Dos novos casos, 996 foram diagnosticados em pessoas entre os 40 e 49 anos, 824 no grupo entre 20 e os 29 anos, 807 entre os 30 e os 39 anos, 766 entre os 50 e os 59 anos, 639 até aos nove anos, 621 entre os 10 e os 19 anos, 566 entre os 60 e os 69 anos, 329 entre os 70 e os 79 anos e 101 nos idosos com mais de 80 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou desde o início da crise pandémica 445.215 casos e 7.848 mortes.

Na região Norte, registaram-se 436.668 infeções e 5.660 óbitos desde o início da pandemia.

A região Centro tem agora um total acumulado de 163-406 infeções e 3.266 mortes.

O Algarve acumula 49.614 contágios e 521 óbitos, e o Alentejo soma 42.831 contágios e 1.065 mortos com covid-19 desde março de 2020.

A Região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, segundo a DGS, 138 novos casos e dois óbitos, somando 15.060 infeções e 105 mortes, e os Açores 40 novos casos, totalizando 10.207 contágios e 49 mortes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1.163.001 pessoas – 621.301 mulheres e 540.895 homens -, indicam os dados da DGS, segundo os quais há 805 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as 18.514 pessoas que morreram com covid-19 em Portugal desde o início da pandemia, 9.699 eram homens e 8.815 eram mulheres.