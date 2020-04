Desde o final do mês de fevereiro, as escolas e universidades foram fechadas em algumas províncias, antes da medida ter sido alargada a todo o país.

Quatro importantes locais de peregrinação xiita também foram encerrados, nomeadamente em Qom.

As orações coletivas das sextas-feiras foram anuladas e o parlamento fechou as portas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 51.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 525.000 infetados e mais de 37.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.915 óbitos em 115.242 casos confirmados até quinta-feira.