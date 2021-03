O presidente do instituto do Desporto de Macau disso hoje que o plano de organização mensal de eventos desportivos internacionais em 2021 foi reduzido em mais de 50% devido à instabilidade pandémica no estrangeiro.

O objetivo para 2021, de forma a alavancar o setor turismo de Macau, abalado pela pandemia, era a organização de 12 eventos, um por mês. Contudo, explicou Pun Weng Kun, aos jornalistas, à margem da reunião do Conselho do Desporto de 2021, o objetivo para este ano passa agora por organizar apenas cinco eventos. "Há coisas que não podemos prever", disse, referindo-se à pandemia da covid-19. A maratona 2021 Sands China Macau Internacional 10K, Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau, Maratona Internacional de Macau, Ténis de Mesa WTT Macau 2021 e o Grande Prémio de Macau, deverão ser os eventos acolhidos pelo território neste ano, detalhou Pun Weng Kun. Quanto ao Grande Prémio, o responsável disse que o Governo está a fazer todos os esforços para que a prova se possa realizar. Ainda na mesma ocasião, Pun Weng Kun adiantou que o orçamento para organização das provas será reduzido em 10% em 2021, em comparação com o ano anterior. Considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.