A pandemia em Portugal incidiu inicialmente na região Norte e nas últimas semanas está a incidir especialmente na região de LVT, onde o crescimento dos casos levou o Governo a aplicar na terça-feira medidas restritivas específicas para a Área Metropolitana de Lisboa, incidindo sobretudo nos concelhos de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures.

Lisboa continua a ser o concelho com maior número de casos e está agora com um total de 3.191, mais 47 do que na terça-feira, enquanto Sintra está com um total de 2.370 casos, mais 45 do que na terça-feira.

Loures tem 1.707 (mais 27 do que na terça-feira), a Amadora está com 1.511 (+32) e Odivelas com 1.017 (+32).

Dos cinco concelhos do Norte com mais casos acumulados apenas Vila Nova de Gaia registou alterações desde segunda-feira, para um total de 1.628 casos (mais 11 casos na terça-feira e mais seis hoje).

O Porto, com 1.414 infeções, Matosinhos, com 1.292, Braga, com 1.256, e Gondomar, com 1.093, não registaram alterações.

A Direção-Geral da Saúde realça que os números apresentados referem-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem "não corresponder à totalidade dos casos por concelho".

Portugal regista hoje mais três mortos, para 1.543, relacionados com a covid-19 do que na terça-feira e mais 367 infetados, para 40.104.

Em comparação com os dados de terça-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,2%. Já os casos de infeção subiram 0,9%.