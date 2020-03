“Perante o cenário de evolução da Covid-19, em que se prevê um aumento do número de casos”, a LPCS disponibiliza e reforça “o serviço de aconselhamento telefónico, de forma gratuita e acessível para todo o território nacional, num horário entre as 10:30 e 21:30”.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da LPCS, Maria Eugénia Saraiva, explicou que a linha de atendimento gratuito e confidencial, que completa este ano 29 anos, funciona diariamente entre as 17:30 e as 21:30, mas o horário tem sido adaptado às necessidades que a organização sente por parte das pessoas que a contactam.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

“Estando nós a trabalhar há 30 anos com e para as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas que vivem com a infeção por VIH, fez-nos todo o sentido alargar o horário de funcionamento (…) e para isso contamos com todos os profissionais de saúde que estão ligados à Liga há 30 anos para que possamos disponibilizar todo o nosso saber e fazer a gestão do stress e da ansiedade” da situação que se vive no país, disse.

Para terem acesso a este apoio, as pessoas devem ligar para o número 800 20 10 40. “Quando percebermos que as dúvidas nos ultrapassam iremos direcionar para a linha de saúde 24”, sublinhou.

Maria Eugénia Saraiva sublinhou que, apesar de não haver evidências que as pessoas que vivem com VIH/sida estejam mais expostas à Covid-19, o que se sabe é que as pessoas mais vulneráveis têm “o sistema imunológico mais fragilizado”.

“A nossa preocupação não se restringe apenas às pessoas que vivem com VIH”, mas também aos utilizadores de droga, dos sem-abrigo e dos imigrantes, que “muitas vezes precisam de uma descodificação das notícias que saem”, mas também das “falsas notícias”.

Segundo a responsável, a linha está a contribuir para a gestão de informação, para tentar descodificar e ajudar, mas “sem querer sobrepor-se a quem mais sabe que são os investigadores, os epidemiologistas, os infeciologistas”.