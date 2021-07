Os infetados neste lar, no distrito do Porto, estão “todos bem”, estando “sem sintomas ou sintomas ligeiros”, disse José Pedro Rodrigues.

O surto neste equipamento, que tem 60 utentes e todos com a vacinação completa contra a covid-19, foi detetado no final da semana passada, acrescentou.

Dos 75 funcionários, 15 deles infetados, apenas dois não têm a vacinação completa por indicação médica, sublinhou o vereador da CDU.

Os utentes que testaram positivo foram segregados dos restantes para reduzir o risco de contágio, adiantou o autarca.

José Pedro Rodrigues revelou que o lar já tomou precauções, estando a cumprir o plano de contingência.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.126 pessoas e foram registados 896.026 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.