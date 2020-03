Esta combinação foi já testada na China, mas com resultados mistos porque muitos doentes foram "incluídos muito tardiamente", por vezes além do décimo dia da doença, referiu Lina.

O ensaio Discovery, lançado muito antes na evolução da covid-19, será complementar ao teste chinês.

Esta associação é considerada interessante, tendo em conta que a doença compreende duas fases: Uma fase virológica, na qual se pensa que os antivirais "podem ter um efeito importante", e uma fase com "síndrome inflamatória", podendo provocar danos no sistema pulmonar e na qual se espera poder bloquear o processo inflamatório, explicou o especialista.

O quarto tratamento, primo da cloroquina, medicamento contra o paludismo que suscitou muitos debates, não está previsto para o início.

Foi adicionado a pedido da Organização Mundial de Saúde e do Estado francês.

"Pareceu-nos lógico adicioná-lo porque foram-nos fornecidos dados recentes, nomeadamente um artigo chinês publicado a 09 de março no maior jornal de infecciologia norte-americano, que apresenta um número considerável de argumentos interessantes", justificou Florence Ader.

Em França, os primeiros tratamentos começaram no domingo no Hospital Bichat, em Paris, e no CHU, em Lyon.

A seleção dos hospitais fez-se "em função da cartografia da epidemia" e o recrutamento dos 800 pacientes franceses será concluída "o mais rápido possível".

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Nos outros países, "caberá à capacidade de cada país desenvolver os respetivos ensaios", indicou Ader.

A primeira avaliação clínica realizar-se-á ao 15.º dia de tratamento, e "nas semanas seguintes começará a haver resultados", previu.

Assim que o ensaio demonstre "a superioridade de um dos quatro regimes de tratamento", os investigadores tencionam sugerir aos reguladores em França e no mundo que o utilizem.

O tratamento poderá ser libertado "muito rapidamente", tendo em conta que a população se encontra numa situação de "carência terapêutica", sublinharam, apelando, no entanto, para "prudência" enquanto não se conhecerem os efeitos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 19.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 226.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos. Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos registados até terça-feira.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

Como lavar bem as mãos para se ver livre de vírus e outros microrganismos?