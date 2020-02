Cerca de 68 mil pessoas estiveram presentes na tradicional saudação ao ano novo que a Casa Imperial nipónica organizou em 02 de janeiro último.

A última vez que as cerimónias por ocasião do aniversário de um imperador foram canceladas foi em 1996, quando a residência do embaixador do Japão no Peru foi tomada de assalto e centenas de diplomatas, militares e empresários foram feitos reféns durante a comemoração dos 63 anos do imperador Akihito, pai de Naruhito.

Até domingo, o Japão tinha identificado 414 casos do novo coronavírus, designado Covid-19, incluindo os 355 infetados a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que permanece sob quarentena no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, desde 03 de fevereiro.